Подмосковье 02 августа 2023, 11:51 Минэкологии подтвердило отсутствие вируса АЧС в местах обитания диких животных в Подмосковье Фото Минэкологии МО.

Читать 360tv в

Проверки естественной среды обитания диких животных, подкормочных площадок и солонцов продолжаются в Подмосковье. С начала года на лабораторный анализ направили уже почти 500 проб от кабанов — анализы подтвердили отсутствие в регионе вируса африканской чумы свиней.

«В июле направлены на лабораторный анализ 24 пробы от кабанов, добытых охотниками, а всего с начала года — 467 проб. Ни в одном случае вируса АЧС обнаружено не было», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Реклама

Эффективная профилактика позволяет региону оставаться в числе благополучных в эпизоотическом отношении. По данным Россельхознадзора, в России зарегистрировано 25 активных вспышек АЧС, в том числе в Тверской, Владимирской и Ивановской областях.

Ранее губернатор Андрей Воробьев пообещал, что к осени в Подмосковье появится семь новых лесопарков. По его словам, лес — это место, где люди могут качественно провести свои выходные.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».