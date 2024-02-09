Подмосковье 09 февраля 2024, 14:42 Минэкологии Подмосковья запустило опрос для улучшения качества электронных услуг Пресс-служба Минэкологии МО

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Министерство экологии и природопользования проводит опрос о качестве услуг, предоставляемых ведомством в электронном виде. Данные помогут улучшить работу сервисов.

Пройти опрос можно до 19 февраля по ссылке.

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«Мы работаем над тем, чтобы получение услуг было простым и комфортным. Кроме того, мы постоянно сокращаем сроки выдачи документов. Нам важно знать о возможных недочетах системы, чтобы оперативно их исправить» — отметил министр экологии Подмосковья Тихон Фирсов.

Заполнение формы не займет более 10 минут. Вопросы касаются услуг пользования недрами, выдачи охотничьего билета, заключения договоров водопользования и многого другого.

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