09 февраля 2024, 14:42
Минэкологии Подмосковья запустило опрос для улучшения качества электронных услуг
Министерство экологии и природопользования проводит опрос о качестве услуг, предоставляемых ведомством в электронном виде. Данные помогут улучшить работу сервисов.
Пройти опрос можно до 19 февраля по ссылке.
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«Мы работаем над тем, чтобы получение услуг было простым и комфортным. Кроме того, мы постоянно сокращаем сроки выдачи документов. Нам важно знать о возможных недочетах системы, чтобы оперативно их исправить» — отметил министр экологии Подмосковья Тихон Фирсов.
Заполнение формы не займет более 10 минут. Вопросы касаются услуг пользования недрами, выдачи охотничьего билета, заключения договоров водопользования и многого другого.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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Минэкологии Подмосковья
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