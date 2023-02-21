Подмосковье 21 февраля 2023, 12:52 Минэкологии Подмосковья запретило петельный лов животных

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Министерство экологии Подмосковья направило в Минприроды России уведомление об ограничениях на охоту в регионе. Они касаются не только сроков проведения охоты, но и запреты некоторых ее видов. Так, был введен запрет на жестокий способ охоты.

Минэкологии подтвердило запрет на петельный лов — установку петель из проволоки.

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«Животное, попавшее в петлю, страдает. Кроме того, этот вид охоты не гарантирует поимку именно того вида, на который ставилась петля», — сообщил сказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

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Отмечается, что до 2013 года этот вид охоты был запрещен по всей стране, после чего регионам разрешили самостоятельно определиться, нужны ли данные ограничения.

Против петельного лова выступают не только зоозащитники, но и биологи. Например, петиция о его запрете, размещенная старшим научным сотрудником института проблем экологии и эволюции имени Северцова, собрала почти 125 тысяч голосов.

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