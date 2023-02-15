Подмосковье 15 февраля 2023, 14:11 Минэкологии Подмосковья взыщет более 5 миллионов рублей за незаконную свалку в Ленинском округе

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Владелец земель в Ленинском округе возместит ущерб, нанесенный почвам незаконной свалкой, в размере 5,6 миллиона рублей. Соответствующее решение вынес Видновский городской суд.

На указанных землях инспекторы эконадзора выявили навалы из бетона и кирпича. Специалисты аккредитованной лаборатории посчитали, что ущерб от свалки превышает пять миллионов рублей. Владелец земель не явился на осмотр участка и не отреагировал на предложение возместить ущерб в досудебном порядке.

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«В ходе экспертизы установлено, что общая площадь перекрытия почвы отходами превысила тысячу квадратных метров, объем незаконно размещенного строительного мусора — порядка 450 кубометров», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов

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