16 августа 2023, 21:20
Минэкологии Подмосковья выписало предупреждение компании из Ногинска за отсутствие автостоянки на учете НВОС
Инспекторы Минэкологии Подмосковья выписали предупреждение компании «Автополис» за отсутствие в учете объектов, оказывающих негативное влияние на окружающую среду. Организации принадлежит стоянка машин в Ногинске, которую не отметили в реестре НВОС.
«В соответствии с критериями постановки на учет, любая площадка под размещение автотранспорта, даже не имеющая источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, должна быть учтена, как объект НВОС», — подчеркнул глава ведомства Тихон Фирсов.
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Минэкологии проконтролирует постановку автостоянки на учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.
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