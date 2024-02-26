Подмосковье 26 февраля 2024, 13:42 Минэкологии Подмосковья выявило нарушения водного законодательства в Ленинском округе Unsplash

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Минэкологии Московской области направило в арбитражный суд иск о расторжении договора водопользования с компанией «Курс». Предприятие оказалось недобросовестным водопользователем, нарушающим условия договора.

«Сотрудники прокуратуры установили, что в акватории реки, в районе села Беседы, установлен комплекс гидротехнических причальных сооружений — набережная с семью пирсами, судоподъемное сооружение, оборудованное рельсовыми путями, а также проведены берегоукрепительные работы», — сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

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По закону водопользователь обязан содержать в исправном состоянии эксплуатируемые им очистные, гидротехнические и иные сооружения. Конструкции не только находятся в аварийном состоянии, но и эксплуатируются без необходимых документов. Ответчик отказался расторгать договор, поэтому ведомство направило иск в суд.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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