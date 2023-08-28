Подмосковье 28 августа 2023, 13:12 Минэкологии Подмосковья выявило два факта подделки документов за неделю Фото Минэкологии МО.

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Три попытки ввести в заблуждение инспекторов управления гостехнадзора министерства экологии предотвратили в Подмосковье за неделю. Один из случаев произошел во время техосмотра, еще два — во время оказания услуг по замене удостоверения тракториста-машиниста.

Как рассказали в министерстве, житель Химок предъявил для техосмотра бульдозер с признаками изменения маркировочных обозначений.

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«А в Раменском и Богородском округах двое мужчин предъявили для замены удостоверения с признаками подделки. Материалы по всем троим переданы в территориальные органы МВД России для проведения дальнейшей проверки», — сказал глава ведомства Тихон Фирсов.

Ведомстве напомнили, что подделка или уничтожение идентификационных номеров наказывается лишением свободы на срок до двух лет. Такое наказание также можно получить за подделку документов.

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