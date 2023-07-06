Подмосковье 06 июля 2023, 11:11 Минэкологии Подмосковья усилит контроль за ликвидацией незаконных свалок Фото Минэкологии МО.

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Итоги работы по ликвидации незаконных свалок за шесть месяцев подвели в Подмосковье. Министр экологии и природопользования Тихон Фирсов призвал усилить работу в этом направлении.

«Есть ряд муниципалитетов, где следует подтянуться. Мы просим ускориться в Богородском, Волоколамском округах, а также в Павловском Посаде, Дубне и Серпухове. На эти муниципалитеты приходится 45 выявленных свалок, которые до сих пор не ликвидированы», — отметил Фирсов.

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Темпы работ нужно подтянуть также в Егорьевске, Мытищах, Воскресенске и Орехово-Зуевском округе. Минэкологии усилит контроль за этой работой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил повысить контроль за мусором на дорогах региона.

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