Подмосковье 31 августа 2023, 14:19 Минэкологии Подмосковья рассказало об особенностях поведения лесных животных перед похолоданиями Фото Д. Юдина

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В конце лета лесные животные начинают подготовку к холодам. Некоторые представители фауны делают запасы на зиму, а кто-то наедается перед уходом в спячку. По словам министра экологии и природопользования Московской области Тихона Фирсова, в августе в лесах и полях еще растут ягоды и цветут растения, но с приближением холодного сезона их число постепенно уменьшается.

«Для многих животных это своеобразный призыв к действию, потому что потом еды будет совсем мало, а нужно хорошенько отъесться, перед тем как уйти в спячку. Человеку не следует мешать им в этот важный период, лучше всего наблюдать за дикими животными со стороны, ведь некоторые из них, например кабаны, могут защищать свои кормовые владения. Кроме того, будучи за рулем и при походе в лес нужно быть внимательными, ведь в поисках пищи дикие животные могут выходить за границы своих территорий», — отметил Фирсов.

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По словам зоологов, в отличие от зимнего периода, когда еды практически нет, подкармливать лесных животных в конце лета не стоит, так как они сами способны отыскать себе пищу и подготовиться к предстоящим холодам. А вот быть внимательными на дорогах вблизи природных территорий ученые рекомендуют, ведь в осенний период многие звери зачастую выбегают на проезжую часть в поисках пропитания.

При обнаружении в лесу лося, кабана, оленя, волка или лисицы не следует приближаться к животному, но и резко убегать тоже не нужно. Необходимо сохранять зрительный контакт со зверем и медленно уйти от него на безопасное расстояние.

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