Минэкологии Подмосковья проводит проверку в связи с загрязнением реки Талица

Источник фото: телеканал «360»

Жители деревни Талицы сообщили, что вода в их реке стала грязной, с пеной, стоит неприятный запах. Учитывая, что центрального водоснабжения здесь нет, местные всерьез обеспокоены.

Источник фото: телеканал «360»

В проблеме стало разбираться региональное Минэкологии. Эксперты взяли пробы воды в трех точках, предварительное заключение — неутешительное.

«Мы в рамках расследования осуществили выезд, осмотрели территорию, осуществили забор проб воды, в ходе которого было установлено, что есть превышение взвешенного вещества и ион аммония», — рассказал государственный инспектор министерства экологии МО Александр Андреев.

Источник фото: телеканал «360»

Водоконал разводит руками — вокруг промышленные предприятия, система очистки не справляется.

«Софринские очистные сооружения, на которых вы находитесь сейчас, это очистные сооружения, созданные для приема хозбытовых стоков. То есть стоков, которые образуются в процессе жизнедеятельности человека. Производительность этих сооружений — 20 тысяч кубометров в сутки», — сказал директор филиала «Пушкинский водоканал» Николай Курилов.

«Наша цель — чтобы сделали реконструкцию, выделили средства и сделали реконструкцию очистных сооружений», — говорит житель СНТ «Талицы» Олег Селин.

Источник фото: телеканал «360»

Эксперты Минэкологии продолжают выяснять, кто виновен в загрязнении реки. Подробности — в сюжете «360».