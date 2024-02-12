Подмосковье 12 февраля 2024, 12:52 Минэкологии Подмосковья проведет профилактические проверки бизнеса в 2024 году Фото Минэкологии

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Мораторий на проверки бизнеса продлили на территории Московской области до конца 2024 года. В связи с этим специалисты продолжат проводить профилактические беседы с организациями.

Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов отметил, что профилактические беседы необходимы. Во время визитов инспекторы дают важные рекомендации по соблюдению обязательных требований, связанных с контролем деятельности объектов, соответствующих высоким рискам. Задача сотрудников министерства — предотвратить возможное правонарушение при помощи профилактических бесед, а не просто наказать ответственное лицо.

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Обычно такие визиты проводятся в формате личной встречи или через современные средства связи. Все полученные данные заносятся в Единый реестр контрольных мероприятий.

«Сотрудниками Гостехнадзора проводятся, скажем, своего рода консультации с сельскохозяйственным сектором. Подобные мероприятия в отношении сельского хозяйства обязательны, поскольку от осведомленности владельцев бизнеса зависит не только безопасность сотрудников, но и здоровье наших граждан», — указал Тихон Фирсов.

Профилактические беседы также проводятся с нарушителями в развлекательной области, касательно всевозможных аттракционов. Соблюдение обязательных правил эксплуатации является необходимым условием для обеспечения безопасности работников и отдыхающих граждан.

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