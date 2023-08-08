Подмосковье 08 августа 2023, 13:24 Минэкологии Подмосковья пресекло загрязнение пруда и ручья в Дмитрове Фото Минэкологии МО.

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Инспекторы эконадзора выявили два нарушения водоохранного законодательства в Дмитровском округе. В обоих случаях подтвержден сброс неочищенных сточных вод, сообщили в министерстве экологии и природопользования Московской области.

«В деревне Прудцы выявлен незаконный водосброс в пруд, образованный притоком реки Якоть. Неочищенные стоки поступают из коттеджного поселка „Пересветово“, причем разрешения на пользование водным объектом не оформлено», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

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Он уточнил, что аналогичное нарушение зафиксировали в деревне Шадрино. Товарищество собственников недвижимости «Домик в лесу» проложило линию водоотведения в сторону безымянного ручья.

Нарушителям объявили предостережения о недопустимости нарушений и потребовали ликвидировать незаконные водосбросы.

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