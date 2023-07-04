Подмосковье 04 июля 2023, 15:10 Минэкологии Подмосковья пресекло незаконный сброс отходов в поселке Еремино-2 в Мытищах Фото Минэкологии МО.

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Представители Министерства экологии и природопользования Московской области объявили предостережение о недопустимости загрязнения окружающей среды управляющей компании «Еремино-2», которая ведет деятельность в одноименном коттеджном поселке городского округа Мытищи. Ранее комитет лесного хозяйства Подмосковья сообщил ведомству о незаконном сбросе сточных вод в близлежащие леса.

«На место выехали наши сотрудники, которые установили, что на землях лесного фонда управляющей компанией „Еремино-2“ построены очистные сооружения, из которых сточные воды сбрасываются на рельеф местности и поступают в водоем. Компании объявлено предостережение с требованием не допускать нарушений», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

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Как добавили в Комлесхозе, исковое заявление о сносе очистных сооружений подано в соответствующие инстанции. Специалисты Минэкологии взяли ситуацию под личный контроль.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил повысить контроль за мусором на дорогах региона.

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