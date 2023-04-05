Подмосковье 05 апреля 2023, 16:34 Минэкологии Подмосковья пресекло нарушения правил обращения с отходами в двух округах Фото из архива Минэкологии МО.

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Министерство экологии и природопользования Московской области контролирует соблюдение компаниями правил обращения со строительными отходами и грунтами. Так, в двух округах были выявлены нарушения в этой сфере.

«В Подольске компания „ПСО-13“ ведет реконструкцию гофрокартонной фабрики, работы связаны с образованием и перемещением строительных отходов», — сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

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В Климовске аналогичное нарушение допустила компания «Строй-Олимп», занимающаяся строительством многоквартирных домов. По выявленным фактам инспекторы Главгосстройнадзора составили протоколы и передали их Минэкологии. Нарушителей привлекли к ответственности. Отмечается, что в подобных случаях компании получают предостережения и штрафы.

«Мы берем в расчет любой фактор смягчения наказания, например, если нарушение совершено впервые или нарушитель является субъектом малого и среднего предпринимательства с низким уровнем прибыли», — подчеркнул министр.

На сегодняшний день в Подмосковье нет действующих полигонов. Свыше 15 из них уже прошли восстановление и стали экологически чистыми. Об этом президенту Владимиру Путину доложил губернатор региона Андрей Воробьев.

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