Подмосковье 10 мая 2023, 13:35 Минэкологии Подмосковья предупредило жителей о нюансах помощи раненому или брошенному зверю Артем Ульянов

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Министерство экологии и природопользования Московской области напомнило о том, чем может обернуться помощь раненому или брошенному животному. Специалисты предупреждают, что излишняя инициатива может причинить вред как самому животному, так и человеку.

«Множество историй о спасении диких животных мы узнаем от наших коллег из охотнадзора и МЧС, а также от зоологов. Однако человеку без опыта и специального образования не стоит помогать раненому или брошенному дикому животному и нести его сразу же к себе домой на лечение», — сообщил министр экологии и природопользования региона Тихон Фирсов.

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Зоологи уверяют, что многие животные могут лишь притворяться беспомощными, а на самом же деле быть совершенно здоровыми. Например, они это делают, чтобы отвлечь внимание от норы или кладки. Даже если зверь действительно ранен, помочь ему без определенных знаний практически невозможно.

Еще один вариант развития событий — когда неокрепшее молодое животное без родителей может просто находиться в стороне от них и обучаться самостоятельной жизни. Это вполне естественный процесс, в который не стоит вмешиваться.

В случае обнаружения раненого или брошенного животного специалисты охотнадзора рекомендуют держать с ним дистанцию, не издавать громких звуков, не трогать его и не забирать из естественной среды обитания. Бить тревогу стоит, только если у животного есть явные признаки ранения: глубокие раны, отсутствие конечностей.

«В подмосковных приютах большая часть диких животных — не покалеченные браконьерами и автомобилями, а те, кого люди нашли в лесу и не смогли самостоятельно выкормить: птенцы хищных птиц, лосята, лисята», — добавил Фирсов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев пообещал, что к осени в Подмосковье появится семь новых лесопарков. По его словам, лес — это место, где люди могут качественно провести свои выходные.

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