Подмосковье 04 декабря 2023, 11:20 Минэкологии Подмосковья предупредило об обязательной регистрации зимних горок и тюбинговых трасс Фото Минэкологии

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Несколько незарегистрированных зимних горок обнаружили на проверках в городских округах Долгопрудный, Лобня, Химки, Пушкинский, Лосино-Петровский и Одинцовский. Министерство экологии региона напомнило о недопустимости таких нарушений.

«В ходе недавних проверок выявили незарегистрированные в Гостехнадзоре тюбинговую трассу и шесть зимних горок. Администрациям городских округов Долгопрудный, Лобня, Химки, Пушкинский, Лосино-Петровский, территориальному управлению „Звенигород“ и коммунальному хозяйству „Часцовское“ вынесены предостережения о недопущении нарушений обязательных требований и эксплуатации аттракционов до их регистрации», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

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На прошлой неделе специалисты Гостехнадзора проверили зимние горки в Подольске, Серебряных Прудах, Чехове и Серпухове. Там нарушений не обнаружили.

«Регистрация таких временных развлекательных средств, как зимние горки, необходима. Кроме того, они должны быть обустроены по установленным правилам и иметь необходимую разрешительную документацию», — добавил Тихон Фирсов.

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