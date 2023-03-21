Подмосковье 21 марта 2023, 12:12 Минэкологии Подмосковья предупредило об активизации клещей Минэкологии МО.

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Жителей Подмосковья предупредили о начинающемся сезоне клещей. Эти членистоногие переносят опасные инфекционные и вирусные заболевания.

Клещи активизируются сразу, как сходит снег. Эти вредоносные членистоногие каждый год провоцируют вспышки энцефалита и болезни Лайма в России, и Подмосковье не исключение.

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«Наибольшему риску подвержены лесистые районы, где обитает большое количество диких животных», — уточнил министр экологии и природопользования Тихон Фирсов.

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Укус клеща опасен только в том случае, если членистоногое было заражено. В период клещевой активности нужно осматривать себя после каждой прогулки на природе, особенно в лесу или поле. Лучше выбирать закрытую одежду и использовать специальные репелленты.

Очень опасны клещи для собак, поэтому важно заблаговременно позаботиться о своих питомцах. На рынке представлено множество ветеринарных препаратов, которые защитят любимца в период активности клещей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что к осени этого года в Подмосковье появится семь новых лесопарков. По его словам, лес — это место, где люди могут качественно провести свои выходные.

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