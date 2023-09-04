Подмосковье 04 сентября 2023, 14:20 Минэкологии Подмосковья предупредило о сезоне кровососущих насекомых в лесах Артем Ульянов

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Осенью кровососущие насекомые проявляют повышенную активность, досаждая не только жителям Подмосковья, но и обитателям дикой природы. В начале сезона в лесах появляются оленьи кровососки — эти паразиты терроризируют сохатых, вынуждая зверей покидать чащи.

«Мы предупреждали о начале сезона активности осенних мух-жигалок, чьи укусы могут доставить неприятности жителям региона. Однако не только эти кровопийцы беспокоят в осенний период. Лосиные клещи, как часто называют оленьих кровососок, тоже активны, хотя нападают на людей гораздо реже», — сообщил министр экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов. По его словам, эти паразиты предпочитают крупных лесных животных, выгоняя их укусами с мест обитания на открытые пространства и в населенные пункты.

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Энтомологи подтверждают, что случаи нападения оленьих кровососок на людей редки. Так происходит, когда в лесу мало копытных, а голодным паразитам необходима пища. Однако человеческая кровь не подходит им для размножения. Ученые объясняют это приспособленностью насекомых к паразитированию на животных с густой шерстью. Их тело сильно уплощено, лапки развернуты в стороны, а крылья отбрасываются после прикрепления к хозяину. Кровососки очень цепкие, снять их с одежды непросто. В отличие от обычных мух, их нельзя прогнать взмахом руки.

Ни один случай заболевания от укуса оленьей кровососки не зафиксирован. Однако они могут доставить дискомфорт, ползая по коже или в волосах. Чаще всего насекомые атакуют по ошибке грибников, охотников и туристов в лесу. Для защиты рекомендуется надевать плотно прилегающую одежду и пользоваться отпугивающими средствами.

Ранее губернатор Андрей Воробьев пообещал, что в Подмосковье появится семь новых лесопарков. По его словам, лес — это место, где люди могут качественно провести свои выходные.

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