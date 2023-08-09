Подмосковье 09 августа 2023, 07:00 Минэкологии Подмосковья предупредило купальщиков о выходе животных к водоемам в жару Михаил Семенов

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В жаркую погоду к водоемах и местам отдыха могут выйти дикие животные. Об этом купальщиков предупредил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

«В основном дикие животные в жаркий период купаются в лесных водоемах или же в тех местах, где нет людей, но исключать встречи с ними на пляжах и других местах отдыха в данный период нельзя. Такие животные, как лоси, не особо пугливы и могут выходить к людям», — добавил Фирсов.

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По его словам, недавно лось вышел искупаться в пруду в парке «Сокольники» в Москве.

При встрече с дикими животными жителям региона порекомендовали не паниковать и сохранять дистанцию. От животного следует очень медленно отойти на безопасное расстояние, не издавая резких или громких звуков.

При необходимости можно позвонить по телефону «112».

«Дикие животные, если не чувствуют угрозы со стороны человека нападать не будут, поэтому важным является знание их основных повадок, которое может помочь при незапланированной встрече со зверем», — заключил Фирсов.

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