Подмосковье 19 апреля 2023, 14:41 Минэкологии Подмосковья предпримет меры из-за риска распространения птичьего гриппа Артем Ульянов

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На распространение птичьего гриппа влияет сезонная миграция птиц, рассказал глава министерства Тихон Фирсов. Переносчиками могут быть дикие и синантропные особи. В связи с этим охотничьим хозяйствам поручили усилить контроль за выявлением больных животных.

«Жесткий контроль необходим на территории шириной пять километров вокруг птицеводческих хозяйств», — сказал он.

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По данным Минсельхоза России, в прошлом году в стране выявили 63 очага птичьего гриппа в 17 регионах, было уничтожено около 1,1 миллиона голов. С начала года обнаружили еще девять очагов.

Жителям также советуют не покупать мясо на стихийных рынках и в несанкционированных местах торговли, где товары не проходят санитарный контроль.

Ранее губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву доложили, что парки и дворы в регионе облагородят к лету по строгому алгоритму уборки. Он состоит из восьми пунктов, каждый из которых помогает преобразить территорию.

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