Подмосковье 25 мая 2023, 11:02 Минэкологии Подмосковья предостерегло жителей от прикосновений к амфибиям Артем Ульянов

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Минэкологии Подмосковья не рекомендует жителям трогать амфибий. Эксперты отмечают, что кожные железы некоторых экзотических видов земноводных выделяют достаточно сильные токсины. Подмосковные жабы и лягушки безобидны для человека, однако могут навредить другим представителям животного царства.

В Московской области обитает два вида жаб: серая и зеленая. Представители первого вида занесены в Красную книгу региона.

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«Наблюдать за дикими животными со стороны можно и нужно, а вот приближаться к ним и трогать руками совсем не обязательно, особенно если не разбираешься в их повадках, поведении и механизмах защиты, во избежание проблем для собственного здоровья», — напомнил Тихон Фирсов.

Заушные железы жаб выделяют ферменты, служащие защитным механизмом от хищников. Это происходит только при надавливании. Именно поэтому после прикосновения к амфибии необходимо тщательно вымыть руки.

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