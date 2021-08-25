Минэкологии Подмосковья потребовало прекратить загрязнение Рузинского водохранилища

Инспекторы эконадзора выявили загрязнения Рузинского водохранилища в Солнечногорске. Министерство экологии и природопользования Московской области направило в администрацию округа предупреждение о нарушении законодательства из-за этого.

Об этом сообщили в пресс-службе Минэкологии Подмосковья.

«Анализ проб сточных вод выявил серьезные превышения ПДК соединений азота, фосфора, хлора и серы, нефтепродуктов и других загрязняющих веществ. Возбуждено дело об административном правонарушении», — сказал заместитель председателя правительства Московской области, министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

Он уточнил, что проверку провели после обращения жителей, которые пожаловались на загрязнения. В результате выяснилось, что местная ресурсоснабжающая компания сбрасывает сточные воды, которые не прошли достаточно уровней очистки, в ручей Раздеришка. Он впадает в водохранилище, тем самым загрязняя его.

Разин добавил, что за вопросы снабжения и водоотведения отвечают органы местного самоуправления. Поэтому администрации нужно устранить несанкционированный сброс грязных стчных вод — не зависимо от итогов расследования нарушения.