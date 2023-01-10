Подмосковье 10 января 2023, 16:43 Минэкологии Подмосковья потребовало прекратить сброс неочищенных стоков в Кудинове

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Жители Богородского городского округа обратились в Минэкологии Московской области с жалобой на сброс сточных вод в Кудинове. Инспекторы эконадзора выяснили, что недалеко от деревни Черепково находятся Кудиновские очистные сооружения, которые сейчас не работают.

«Сточные воды из поселка Кудиново, минуя объект, сбрасываются на земли сельскохозяйственного назначения, подтопляя их. Ситуация тем более недопустимая, что буквально в 200 метрах от этого участка расположен Кудиновский карьер, где местные жители и туристы отдыхают и занимаются любительской рыбалкой», — сообщил министр экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов.

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В итоге администрации Богородского городского округа направила предостережение о прекращении загрязнения. Министерство контролирует его исполнение.

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Ранее в сбросе сточных вод уличили компанию «Нова-Ролл Логистик», которая загрязняла реку Вассу. Организация не оформила разрешение на пользование водным объектом.

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