Подмосковье 12 января 2023, 13:12 Минэкологии Подмосковья потребовало прекратить незаконное использование водоема в деревне Стулово

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Инспекторы эконадзора Подмосковья проверили информацию о незаконном использовании водоема в деревне Стулово в богородском округе. Об этом ранее сообщила местная жительница. В результате виновный получил предостережение.

По словам главы Минэкологии Тихона Фирсова, инспекторы подтвердили нарушение. Оказалось, что сточные воды сбрасывались в местный водоем из ЖК «Астория», после чего попадают в реку Клязьму.

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«К качеству очистки стоков вопросов пока не возникло, однако разрешение на пользование водным объектом не оформлено. Соответственно, мы не имеем результатов производственного экологического контроля», — добавил министр.

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Виновный предприниматель получил предостережение. Инспекторы проследят за тем, чтобы он устранил нарушение.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил системно отрабатывать запросы жителей Подмосковья на «Доброделе». Оставить обращения можно также в соцсетях - все они будут обрабатываться Центром управления регионом.

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