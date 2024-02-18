18 февраля 2024, 12:39
Минэкологии Подмосковья подписало соглашение о сотрудничестве с коллегами из Курской области
Министерство экологии и природопользования Московской области подписало соглашение о сотрудничестве с коллегами из Курской области. Обмен опытом в области экологии позволит совершенствовать компетенции и наращивать знания.
Соглашение подписали министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов и заместитель председателя правительства Курской области Константин Поляков.
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Тихон Фирсов отметил растущий интерес других регионов к опыту Подмосковья в решении экологических проблем и природоохранной работе. Московская область является одним из лидеров в области рационального природопользования, поэтому многие коллеги заинтересованы в изучении таких практик, как ликвидация вреда, организация экомониторинга, создание охраняемых природных территорий и управление строительными отходами.
«Мы всегда готовы поделиться опытом и, в свою очередь, больше узнать о работе коллег», — подчеркнул Тихон Фирсов.
Не так давно Минэкологии Подмосковья подписало соглашения о сотрудничестве с правительствами Москвы и Донецкой Народной Республики. Они направлены на создание эффективной системы экомониторинга и охрану окружающей среды.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.
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Минэкологии Подмосковья
Экология
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