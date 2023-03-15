Подмосковье 15 марта 2023, 18:11 Минэкологии Подмосковья подняло тему правильного обращения со стройотходами на международном форуме

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Представители Минэкологии приняли участие в международном форуме Wasma 2023. Замминистра Виталий Мосин поделился опытом Подмосковья в обращении со строительными отходами.

Форум состоялся в ЦВК «Экспоцентр».

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«Борьба с незаконными свалками строительного мусора вблизи дорог и в других запрещенных местах является одной из приоритетных задач министерства. Мы разработали систему „Электронный талон“, которая действует на территории Подмосковья с 1 июня 2021 года», — сообщил Мосин.

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Он также отметил, что с помощью системы дорожные камеры распознают и фиксируют грузовики, которые перевозят стройотходы. Ежедневно в Подмосковье фиксируется около 100 нарушений в перевозке строительных отходов без наличия электронного талона.

Внедрение системы электронных талонов на вывоз строительного мусора помогло усилить контроль за нарушениями в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев отметил, что регион был инициатором в вопросах фото- и видеофиксации, а также получил поддержку президента.

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