Подмосковье 13 февраля 2023, 12:16 Минэкологии Подмосковья поддержало иск о ликвидации незаконной свалки в поселке Малые Вяземы

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Министерство экологии и природопользования Московской области поддержало требование к собственнику земель в поселке Малые Вяземы Одинцовского округа о ликвидации незаконной свалки. Долгое время на указанную территорию свозили строительные отходы и грунты.

«По вине гражданина мусором захламлены не только два его участка общей площадью свыше тысячи квадратных метров, но и прилегающие земли неразграниченной государственной собственности», — сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

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Он также подчеркнул, что отходы завозились и распределялись с помощью спецтехники. Таким образом, уровень участка поднят на высоту около трех метров от первоначального. Вопрос о ликвидации отходов не удалось решить в досудебном порядке, поэтому администрация Одинцовского округа подала в городской суд иск о понуждении гражданина вывезти мусор на места законного размещения и недопущении повторного его завоза.

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Отмечается, что это не первый случай незаконного сброса отходов в поселке Малые Вяземы. Ранее Арбитражный суд Московской области удовлетворил исковые требования Минэкологии о взыскании ущерба, нанесенного компанией «Спектр», в размере 22 миллионов рублей.

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