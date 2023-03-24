Подмосковье 24 марта 2023, 02:35 Минэкологии Подмосковья подало иск против жителя СНТ «Иванов угол» за незаконную свалку Никита Сморкалов

Читать 360tv в

Министерство экологии и природопользования Московской области подало иск против жителя СНТ «Иванов угол» на 660 тысяч рублей за незаконную свалку вблизи деревни Чапаевка Одинцовского округа. Шесть земельных участков в конце главной улицы завалены грудой земли.

Местные жители рассказали, что захламление территорий началось в 2015 году. В течение нескольких лет нарушитель получал предписания, которые не исполнялись. Теперь Минэкологии взыщет с него штраф.

Реклама

Министерство экологии напоминает всем собственникам участков, что даже если они не пользуются своей землей, то все равно несут ответственность за ее состояние.

Реклама

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что еще 200 предприятий модернизировали в Подмосковье для улучшения экологии.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».