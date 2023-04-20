Подмосковье 20 апреля 2023, 16:07 Минэкологии Подмосковья оценило ущерб от незаконной добычи песка под Клином в 63 миллиона рублей Фото из архива Минэкологии МО.

Читать 360tv в

Клинскую и Московскую областную прокуратуру призвали провести проверку по факту незаконной добычи песка около деревни Горицы. Ущерб, нанесенный почвам, оценили в 63 миллиона рублей.

«Нарушение произошло вблизи деревни Горицы. На месте обнаружили следы проведения земляных работ на обширной территории. А на соседнем участке, принадлежащем физическому лицу, обнаружена спецтехника и даже бытовое помещение для нелегальных добытчиков», — рассказал министр экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов.

Реклама

Установлено, что незаконно добыто по крайней мере 55 тысяч квадратных метров песка. Маркшейдеры провели исследования, на основании которых был рассчитан ущерб, нанесенный почвам. Его оценили почти в 63 миллиона рублей.

Будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела. Минэкологии направило все необходимые материалы в прокуратуру.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что более 240 общественных мест Подмосковья попали на всероссийское голосование по благоустройству в этом году. Теперь местным жителям следует выбрать из них 56 объектов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».