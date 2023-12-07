Подмосковье 07 декабря 2023, 13:40 Минэкологии Подмосковья оптимизировало еще одну госуслугу Минэкологии МО.

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Услугу для недропользователей улучшили в Подмосковье. Теперь сервис полностью оцифрован, что упростит подачу заявления.

«Это очень важная услуга для Подмосковья, где активно ведется недропользование. Такие работы требуют обязательного согласования технических проектов — это крайне важно для минимизации негативного воздействия на окружающую среду. Услугу мы предоставляем бесплатно, а теперь еще и полностью в электронном виде. Отпала необходимость визитов в МФЦ и предоставления дополнительных документов. Так легче работать», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

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Услуга доступна на региональном портале.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в цифру перевели еще 30 госуслуг. Они доступны на региональном портале.

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