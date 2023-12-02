Подмосковье 02 декабря 2023, 04:00 Минэкологии Подмосковья объяснило, почему перелетные птицы не отправляются на юг Фото: Перфилова Анна / Фото: Перфилова Анна

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Жительница Лобни заметила на пруду двух огарей — водоплавающих перелетных птиц. В Минэкологии Подмосковья объяснили женщине, почему пернатые могут оставаться на зиму в регионе.

На это есть несколько причин.

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«Во-первых, данный вид за пределами своего природного ареала может селиться в городской черте и приобретать признаки синантропного животного. Во-вторых, причиной может служить постоянная подкормка птиц людьми», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Ведомство предупредило, что осенью птиц не стоит подкармливать. Ведь отлет в теплые края зависит от наличия кормовой базы. Пока климат позволяет и есть достаточно еды, птицы не спешат покидать водоемы.

Также жителей Подмосковья предостерегли от желания забрать пернатого домой.

«Забирать птиц домой не следует, такими действиями можно лишь навредить животным, ведь не разбирающийся в зоологии человек не сможет оказать необходимую помощь животному», — добавил Фирсов.

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