03 мая 2023, 04:26
Минэкологии Подмосковья не выявили больных или павших кабанов в апреле
Минэкологии Московской области не зарегистрировало больных и павших диких кабанов в апреле. Их насчитали 554 особи.
«Больше всего животных обитает в Шатуре, Волоколамске и Талдоме. Охотпользователи совместно с инспекторами государственного охотничьего надзора внимательно отслеживают состояние стада на предмет обнаружения больных или павших особей», — сообщил министр экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов.
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По его словам, сейчас ситуация с заболеваемостью кабанов в регионе не вызывает беспокойства. Также специалисты не выявили случаи птичьего гриппа.
В январе в Истре умерли четыре диких кабана. Это произошло недалеко от деревни Филатово. Павших животных обнаружил охотовед. Они погибли не от инфекционного заболевания.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал жителей региона поучаствовать в экологической акции «Лес Победы». Мероприятие пройдет 13 мая.
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Животные
Минэкологии Подмосковья
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