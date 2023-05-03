Подмосковье 03 мая 2023, 04:26 Минэкологии Подмосковья не выявили больных или павших кабанов в апреле Фото Михаила Семенова

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Минэкологии Московской области не зарегистрировало больных и павших диких кабанов в апреле. Их насчитали 554 особи.

«Больше всего животных обитает в Шатуре, Волоколамске и Талдоме. Охотпользователи совместно с инспекторами государственного охотничьего надзора внимательно отслеживают состояние стада на предмет обнаружения больных или павших особей», — сообщил министр экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов.

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По его словам, сейчас ситуация с заболеваемостью кабанов в регионе не вызывает беспокойства. Также специалисты не выявили случаи птичьего гриппа.

В январе в Истре умерли четыре диких кабана. Это произошло недалеко от деревни Филатово. Павших животных обнаружил охотовед. Они погибли не от инфекционного заболевания.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал жителей региона поучаствовать в экологической акции «Лес Победы». Мероприятие пройдет 13 мая.

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