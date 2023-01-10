Подмосковье 10 января 2023, 17:43 Минэкологии Подмосковья направило в суд иск о возмещении ущерба за свалку строймусора в Подольске

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Свалки строительного мусора площадью 9 тысяч квадратных метров обнаружили в Подольске. Минэкологии Московской области оценило ущерб в 137 миллионов рублей.

Ведомство направило в Арбитражный суд Москвы иск о возмещении ущерба за незаконную свалку строительного мусора в Подольске. Инспекторы эконадзора установили, что вблизи села Покров образованы навалы отходов высотой до 4 метров.

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«Были проведены маркшейдерские исследования, лабораторный анализ проб отходов. Выяснилось, что общая масса отходов на двух участках составляет порядка 4,3 тысяч тонн, общая площадь размещения — более 9 тысяч квадратных метров», — сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

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Отмечается, что установить, кто конкретно образовал свалку не удалось. Правообладателем участков оказалась компания «Федюково-Развилка», специализирующаяся на купле-продаже недвижимости. Именно она выступит ответчиком в деле.

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