Подмосковье 01 марта 2024, 14:54 Минэкологии Подмосковья напомнило жителям правила весенней охоты Минэкологии МО.

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Сезон весенней охоты начнется в Подмосковье в марте. Добычу селезня с подсадной уткой разрешат с 20 марта по 10 мая.

Как рассказали в Минэкологии Подмосковья, сезон охоты на селезней без подсадной утки с манком и чучелами пройдет в южных округах с 13 по 22 апреля, а в северных — с 20 по 29 апреля. В этот период можно добывать гусей, вальдшнепов, тетеревов и глухарей.

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«Хочу напомнить начинающим охотникам, что выходить на промысел можно лишь при наличии охотбилета, разрешения и путевки, выданной охотхозяйством. Мы надеемся, что охотники будут помнить и о требованиях законодательства, и о неписанной этике», — сказал глава министерства Тихон Фирсов.

По нормам в день охоты можно добыть пять селезней кряквы и пять — других видов уток, три вальдшнепа, пять гусей и не более одной особи тетерева с тока. Кроме того, запрещена добыча вальдшнепа на утренней тяге, охота с подхода и использованием добычи дичи охотничьих собак и хищных птиц.

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