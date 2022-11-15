Подмосковье 15 ноября 2022, 12:53 Минэкологии Подмосковья напомнило о Всемирном дне вторичной переработки

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Всемирный день вторичной переработки отмечают 15 ноября. О важности раздельного сбора и рециклинга напомнили в Минэкологии Подмосковья.

Собранные раздельно отходы превращаются во вторсырье, из которого можно сделать новые товары без лишней нагрузки на окружающую среду. Так, многие предметы быта сделаны из переработанных отходов, но многие об этом даже не догадываются.

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Официальную систему утилизации пластиковых бутылок впервые создали в Швеции в 1884 году. С этого события началась мировая история рециклинга. Современный символ переработки — петлю Мёбиуса — создали в 1970 году в ходе конкурса.

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Праздник, который отмечают 15 ноября, появился в 1997 году в США. С тех пор его стали проводить ежегодно в других странах.

«Одна целей праздника — объединить все страны для поиска эффективных решений, позволяющих предотвратить глобальную экологическую катастрофу», — отметили в министерстве.

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