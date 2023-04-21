Подмосковье 21 апреля 2023, 13:41 Минэкологии Подмосковья напомнило о вреде сбора первоцветов Артем Ульянов

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Минэкологии Подмосковья напомнило о вреде, который может принести массовый сбор первоцветов. Так, например, в лесах региона начала цвести медуница лекарственная. Это растение с фиолетовыми цветками и пятнистыми листьями.

«В это ответственное для их размножения время нельзя собирать большое количество общераспространенных цветов на одном участке, ведь это может навредить экосистеме. Редкие краснокнижные виды срывать категорически запрещено, за это предусмотрено административное наказание», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

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Медуница лекарственная не занесена в Красную книгу, однако входит в число основных кормовых объектов краснокнижных насекомых-опылителей.

Растение пользуется популярностью и у садоводов. На сегодняшний день выведено множество декоративных сортов, которые можно встретить в городских парках и садах.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что более 240 общественных мест Подмосковья попали на всероссийское голосование по благоустройству в этом году. Местные жители выберут 56 территорий, которые преобразятся в регионе.

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