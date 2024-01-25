Подмосковье 25 января 2024, 11:17 Минэкологии Подмосковья напомнило о приеме заявок на премию «Россия — страна возможностей» Фото: Национальная премия "Россия - страна возможностей"

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Прием заявок на премию «Россия — страна возможностей» продлили до 31 января. В Минэкологии Подмосковья отметили, что осталось совсем немного времени на то, чтобы представить свой проект в масштабе всей страны.

«На премию можно представить и свой проект по экологии. Нет никаких сомнений, что жители Подмосковья примут свое участие в мероприятии и представят идеи по улучшению окружающей среды», — говорит министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

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Для участия в проекте необходимо подать заявку на сайте https://premia.rsv.ru.

«Мы поддерживаем экологические инициативы и сами представляем свои проекты и наработки на международных выставках, конкурсах и форумах. Теми технологиями, которые мы внедрили в нашем регионе, мы охотно делимся с соседями», — добавил Тихон Фирсов.

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