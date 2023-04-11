Подмосковье 11 апреля 2023, 14:16 Минэкологии Подмосковья напомнило о необходимости утилизировать порубочные остатки Фото из архива Минэкологии МО.

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Коломенский городской суд оставил в силе решение Минэкологии Подмосковья о штрафе для МБУ «Спецавтохозяйство». Коммунальную компанию привлекли к ответственности за незаконную перевозку порубочных отходов.

«Камеры отследили на трассе „Урал“ грузовик, принадлежащий компании, в котором перевозились отходы. Электронный талон не оформлялся, поэтому был наложен штраф в размере 100 тысяч рублей», — пояснил министр экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов.

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Коммунальщики не согласились с постановлением и обратились в суд. Якобы порубочные остатки, которые вывозил самосвал, не могут быть отнесены к отходам строительства или сноса. Однако суд решение Минэкологии оставил в силе, подтвердив, что и древесные отходы также должны быть утилизированы по правилам.

Учитывая, что МБУ выполняет важные для города функции, сумму штрафа снизили до 50 тысяч рублей. Решение суда пока не вступило в законную силу.

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