Подмосковье 27 июня 2023, 14:54 Минэкологии Подмосковья напомнило о действиях после укуса гадюки Артем Ульянов

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Минэкологии Московской области напомнило местным жителям о различиях между ужом и гадюкой и действиях после укуса ядовитой змеи. Также в ведомстве рассказали, где в каких округах обитают опасные пресмыкающиеся.

«Люди часто путают гадюку с безобидным ужом. Различить их очень просто: на голове ужа — характерные желтые „очки“, к тому же голова у него округлая, а у гадюки — треугольная», — сообщил министр Тихон Фирсов.

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Активность пресмыкающихся в это время года и при сложившейся погоде — нормальное явление. Во время жары змеи ищут увлажненные места, например, вблизи человеческого жилья. Из-за этого у многих складывается ощущение «нашествия».

«В этом случае не нужно беспокоиться: если близко появилась гадюка, следует обойти его стороной, не приближаясь. Пресмыкающиеся не нападают на человека, если их не провоцировать, сами стараются скрыться. Кроме того, следует учесть, что обыкновенная гадюка занесена в Красную книгу Московской области», — уточнил Фирсов.

Гадюки возятся в Егорьевске, Зарайске, Клину, Луховицах, Орехово-Зуеве, Павловском Посаде и других округах. Укус этой змеи болезненный, но не смертельный. Пострадавшему следует как можно скорее вызвать врача или поехать в больницу.

Для замедления распространение яда до приезда врачей на укус нужно приложить холодный компресс и обездвижить конечность. Пострадавшему нужно давать как можно больше чистой воды. Не рекомендуется отсасывать яд, поскольку он может проникнуть в микротрещины в полости рта. Также укушенному можно дать обезболивающее и средства от аллергии.

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