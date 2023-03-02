Подмосковье 02 марта 2023, 14:20 Минэкологии Подмосковья и Сбербанк подписали соглашение о развитии ESG-стандартов

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Министерство экологии Московской области и Сбербанк подписали соглашение о сотрудничестве. В рамках партнерства они будут поддерживать экологически ответственный бизнес региона и развивать принципы ESG — нового подхода к управлению капиталом и компаниями, основанном на заботе об экологии, социальной ответственности и эффективном корпоративном управлении.

Министр экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов сообщил, что осенью прошлого года в корпоративном университете Сбербанка прошел первый «Марафон ESG», по итогам которого три муниципалитета Московской области заняли первые места по эффективности природоохранной работы с использованием принципов ESG. Он подчеркнул, что мероприятие доказало то, насколько актуальны новые принципы управления.

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Новое соглашение позволит сохранить за Подмосковьем лидерство в области устойчивого развития, а также улучшить качество окружающей среды.

«Сегодня следование ESG-принципам как в отношении собственной деятельности, так и во взаимоотношениях с клиентами — один из приоритетов Сбера», — сообщил директор организации продаж региональному госсектору Среднерусского банка Сбербанка Виктор Лоскутов.

В рамках партнерства будут разработаны и реализованы проекты, направленные на формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций и потенциальных инвесторов. Кроме того, Сбербанк поддержит Минэкологии при разработке документов стратегического планирования с учетом ESG-подходов.

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