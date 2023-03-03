Подмосковье 03 марта 2023, 12:13 Минэкологии проследит за прекращением загрязнения реки Липки в Красногорске

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Инспекторы эконадзора Подмосковья выявили загрязнение реки Липки в Красногорске. Об этом ранее сообщил местный житель. Источник нарушения ликвидируют по требованию ведомства.

Глава Министерства экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов рассказал, что жители округа любят реку и стараются следить за ее состоянием. Инспекторы обнаружили на водоеме оголовок асбоцементной трубы, выведенной из-под земли в береговую полосу. Стоки из нее не сбрасывались, но был возможны.

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«На момент осмотра сброс стоков не велся, однако риск возможного загрязнения реки следует исключить. Администрации Красногорска объявлено предостережение с требованием ликвидировать источник потенциального загрязнения», — сказал он.

Министр добавил, что такую же ситуацию ранее выявили вблизи ЖК «Усово-Парк». После требования ведомства трубу затампонировали.

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