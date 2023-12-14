Подмосковье 14 декабря 2023, 13:34 Минэкологии обследовало заповедное озеро Бельское в Одинцове Пресс-служба министерства экологии Московской области

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Инспекторы Министерства экологии Подмосковья обследовали заповедное озеро Бельское в Одинцове. Они убедились в соблюдении режима особой охраны на заповедных территориях.

Нарушений в результате обследования заповедной зоны не выявили. Территория находится в хорошем состоянии, покрыта устойчивым снежным покровом, следов незаконной деятельности инспекторы также не обнаружили.

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«Помимо водно-болотных местообитаний, которые составляют озеро Бельское и окружающие его болота, здесь расположены высокобонитетные старовозрастные леса. Такое сочетание обуславливает большое видовое разнообразие», — сказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Он добавил, что в Одинцове обитает 37 видов наземных позвоночных животных, в том числе особо охраняемые — серый журавль в период миграций и два вида редких бабочек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе очистили свыше 160 водоемов по проекту «100 прудов и озер».

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