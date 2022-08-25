facebook_pixel
    25 августа 2022, 09:09

    Минэкологии обследовало памятник природы в Раменском

    Александра Перепечаева

    Минэкологии выявило ряд нарушений на склоне реки Гнилуши. Это уникальный памятник природы площадью 36 гектаров к юго-востоку от деревни Головино. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

    Минэкологии обследовало памятник природы в Раменском

    Как объяснил глава министерства Тихон Фирсов, на склоне растут уникальные растения.

    «Это единственное в Подмосковье место произрастания редчайшей орхидеи — венерина башмачка крапчатого. Кроме того, здесь зафиксировано обитание 47 видов позвоночных животных», — пояснил он.

    Сотрудники министерства обнаружили на месте браконьерскую рубку и вывоз деревьев, разрытые ступени, тарзанки и признаки незаконной охоты. Местами была повреждена почва.

    Я обращаюсь к жителям с убедительной просьбой: относитесь бережнее к собственным достопримечательностям, к подмосковной природе

    Тихон Фирсов.

    Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что «пороховую бочку» торфяников в Подмосковье обводнили.