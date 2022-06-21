Минэкологии обнаружило четыре незаконные свалки в Подмосковье

Минэкологии Подмосковья, МВД и Главное управление содержания территорий провели совместный рейд по выявлению нарушителей правил обращения со строительными отходами. Проверки прошли в Ленинском, Дмитровском, Мытищинком и Щелковском городских округах.

Министр экологии области Тихон Фирсов сообщил, что сотрудники ведомств нашли незаконные свалки в Дмитровском и Ленинском городских округах, Щелково и Красногорске. Полицейские задержали два грузовика, сбрасывающих строительный мусор.

«В ближайшее время специалисты аккредитованной лаборатории проведут исследования с целью расчета вреда, причиненного окружающей среде. А в Красногорске гражданин, организовавший навалы мусора, после профилактической беседы добровольно привел земельный участок в порядок», — рассказал глава Минэкологии.

Источник фото: телеканал «360»

Фирсов добавил, что в ходе рейда специалисты проверили более 50 автомобилей, перевозивших строительных отходы. По результатам было составлено 12 административных протоколов.