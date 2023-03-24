Подмосковье 24 марта 2023, 14:31 Минэкологии объяснило климатические причины отсутствия подснежников в лесах Подмосковья Фото: научный сотрудник РНИИ природного и культурного наследия им. Д. С. Лихачева Алексей Сенин

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Жителям Московской области сообщили, что в регионе подснежники, или галантусы, встречаются очень редко. Климат Подмосковья не совсем подходит этим растениям. Однако весенние цветы можно встретить в парках, садах и оранжереях региона, где их выращивают люди.

Родиной подснежников являются южные районы России, например предгорья Кавказа и Крыма. Их цветение приходится на середину или конец марта. Оно обусловлено постоянными перепадами температур, которые растения легко переносят. Ночью в предгорье довольно холодно, и столбики термометров показывают минус. Однако днем из-за теплых солнечных лучей температура становится плюсовой.

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На территории нашей страны произрастает семь из 20 видов галантуса. Четыре из них занесли в Красную Книгу России.

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«В лесах, на территориях заказников и особо охраняемых природных территорий, расположенных на территории Московской области, произрастает большое количество растений, среди которых есть те, что занесены в Красную книгу РФ и Московской области», — сообщил министр экологии и природопользования региона Тихон Фирсов.

Жителям Подмосковья важно помнить о бережном отношении к природе. Оно даст возможность будущим поколениям насладиться ее красотой, считает министр.

По словам ботаников, в Московском регионе зимой за последние годы участились резкие оттепели. Такие погодные условия очень похожи на предгорные, поэтому подснежники чувствуют себя как на родине. Однако специалисты все же не советуют высаживать в лесах Подмосковья выращенные в специальных условиях растения. Для этого нужно учитывать состав почв и биотоп, в которых они произрастают.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что к 2026 году новый современный тепличный комплекс «Подмосковье» в Воскресенске выведет Московскую область на первое место по выращиванию овощей в закрытом грунте.

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