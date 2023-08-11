Подмосковье 11 августа 2023, 14:18 Минэкологии не выявило превышения загрязняющих воздух веществ в зоне пожара в Одинцове ГКУ "Мособлэкомониторинг"

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Возгорание склада в Одинцове не привело к превышению предельно допустимой концентрации химических веществ в воздухе. Об этом сообщили в Министерстве экологии и природопользования Московской области

«Мобильные лаборатории исследовали качество воздуха непосредственно вблизи очага возгорания, на улице Западной, а также в селитебной зоне, по улице Кооперативной, в селе Дубки. Исследования проведены по 17 основным загрязняющим веществам, превышения предельно допустимых концентраций не выявлено», — рассказал глава ведомства Тихон Фирсов.

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Специалисты оценили концентрации в воздухе азота, аммиака, оксида углерода и других веществ. В настоящее время пожар ликвидировали, угроз для здоровья граждан нет.

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