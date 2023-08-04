04 августа 2023, 15:20
Минэкологии не выявило превышения загрязняющих воздух веществ в зоне пожара в Яхроме
Пожар в нежилом здании на Большевистской улице произошел в Яхроме в Дмитровском округе. Там находится склад пластиковых и резинотехнических изделий. Превышений загрязняющих веществ в воздухе не обнаружили.
Как рассказали в Минэкологии Подмосковья, из-за направления ветра продукты горения смещаются в восточную часть города. Дым идет в пойму Москвы-реки в сторону канала имени Москвы и не представляет опасности для жителей.
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Экомониторинг показал, что превышений допустимых концентраций загрязняющих веществ в районе пожара нет. Ситуацию держат на контроле.
В ведомстве добавили, что из-за жаркой погоды в ближайшие несколько дней предприятиям и жителям важно усилить меры пожарной безопасности, не сжигать отходы и растительные остатки.
Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.
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