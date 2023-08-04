Подмосковье 04 августа 2023, 15:20 Минэкологии не выявило превышения загрязняющих воздух веществ в зоне пожара в Яхроме Фото Минэкологии МО.

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Пожар в нежилом здании на Большевистской улице произошел в Яхроме в Дмитровском округе. Там находится склад пластиковых и резинотехнических изделий. Превышений загрязняющих веществ в воздухе не обнаружили.

Как рассказали в Минэкологии Подмосковья, из-за направления ветра продукты горения смещаются в восточную часть города. Дым идет в пойму Москвы-реки в сторону канала имени Москвы и не представляет опасности для жителей.

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Экомониторинг показал, что превышений допустимых концентраций загрязняющих веществ в районе пожара нет. Ситуацию держат на контроле.

В ведомстве добавили, что из-за жаркой погоды в ближайшие несколько дней предприятиям и жителям важно усилить меры пожарной безопасности, не сжигать отходы и растительные остатки.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

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