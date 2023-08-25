Подмосковье 25 августа 2023, 15:50 Минэкологии назвало топ-4 округа Подмосковья по ликвидации незаконных свалок Фото Минэкологии

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Министерство экологии Московской области контролирует работу по ликвидации незаконных свалок в муниципалитетах. Лучше всех с этим справляются в Домодедове, Сергиевом Посаде, Раменском и Мытищах.

Недоработки в этом направлении есть у Раменского, Воскресенска и Егорьевска. Например, в Раменском осталось 18 свалок — это 10% от всех навалов в регионе.

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«На сегодняшний день муниципалитетами Московской области остаются неликвидированными 180 свалок. С 10 августа выявлено 40 новых свалок, ликвидировано и внесено в отчетность 46 свалок. Остаток неубранных свалок снизился на шесть», — сообщил Тихон Фирсов.

Для выполнения плана необходимо, чтобы к декабрю в Подмосковье оставались неликвидированными не более 43 незаконных свалок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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