Минэкологии начало рассылать предупреждения нелегальным перевозчикам строительного мусора

Первые уведомления Минэкологии о нарушении правил обращения с отходами начали поступать нелегальным перевозчикам строительных отходов и грунтов. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

С 1 июня в Москве и Подмосковье запрещена транспортировка строительных отходов без регистрации в региональной информационно-навигационной системе и оформления электронного талона. Все перевозки контролируются системами фото- и видеофиксации, в том числе видеокамерами системы «Безопасный регион».

«Видеонаблюдение организовано четко и эффективно. Фиксируются госномера машин и содержимое кузова. Перевозчиков мы предупреждаем о том, что с 1 сентября штраф за незаконную перевозку строительных отходов может составить до 250 тысяч рублей. Хочу подчеркнуть, что крупно оштрафовать нарушителя для нас — не самоцель. Ужесточение наказания необходимо для того, чтобы сделать „серые“ схемы транспортировки экономически нецелесообразными», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр экологии и природопользования Андрей Разин.

На сегодняшний день система «Безопасный регион» включает порядка 66 тысяч камер, установленных в муниципалитетах Подмосковья. Дополнительно устанавливаются фотоловушки в местах наиболее вероятного появления незаконных свалок. Благодаря этому в прошлом году удалось выявить 4534 незаконные свалки, а ликвидировать — почти 5 тысяч, включая обнаруженные ранее. Только за прошлый год количество подмосковных свалок снизилось на 64 процента.