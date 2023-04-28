Подмосковье 28 апреля 2023, 11:11 Незаконную добычу песка предотвратили в Клину Фото Минэкологии МО.

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Незаконную добычу песка выявили в деревне Горицы под Клином. Там обнаружили карьерные выемки со следами недавних работ. Материалы проверок направили в следственные органы.

Как рассказали в Минэкологии Подмосковья, на месте обнаружили карьерные выемки площадью более 55 тысяч квадратных метров, а на соседнем участке — спецтехнику и бытовое помещение для рабочих.

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«На момент осмотра незаконные добытчики отсутствовали. Был рассчитан ущерб, нанесенный почвам, который составил почти 63 миллиона рублей. Собственнику участка, на котором обнаружены спецтехника и бытовка, объявлено предостережение о недопустимости нарушений», — сказал министр Тихон Фирсов.

Материалы проверки направили в областную прокуратуру, после чего — в следственные органы. На виновника могут завести уголовное дело.

«Хочу еще раз напомнить всем собственникам и арендаторам земель об ответственности за их состояние и целевое использование. Недостаточный контроль может привести к тому, что придется отвечать за нарушения, допущенные другими лицами», — добавил глава министерства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев попросил жителей пройти опрос и озвучить пожелания. Они смогут рассказать о том, каких перемен не хватает в регионе, а какие, наоборот, начали радовать глаз, стали заметными и долгожданными.

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